Meer dan 100.000 besmettingen in Qatar

06 juli 2020

16u44

Bron: BELGA 0 Qatar heeft maandag de kaap van 100.000 besmettingen met het coronavirus overschreden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het Arabische emiraat heeft een van de hoogste besmettingscijfers per inwoner ter wereld, maar ook een van de laagste sterftecijfers.

Qatar telt 100.345 besmettingen op een bevolking van 2,75 miljoen inwoners, oftewel 3,65 procent van de bevolking raakte ooit besmet. Intussen zijn 94.000 mensen reeds genezen en 133 overleden, een van de laagste sterftecijfers ter wereld. Intussen neemt het gemiddelde aantal nieuwe dagelijkse besmettingen ook af van 958 vorige week naar 748 deze week.

"De maatregelen die zijn genomen om Covid-19 in Qatar te bestrijden, zijn succesvol geweest in het afvlakken van de curve en het beperken van de verspreiding van het virus", zei het ministerie van Volksgezondheid in een verklaring.

Het emiraat versoepelt stilaan de coronamaatregelen. De stranden mochten vanaf 1 juli weer open en ook cafés en restaurants hervatten het werk, zij het met een beperkte dienstverlening. Daarnaast blijft het dragen van mondmaskers in het openbaar verplicht voor niet-sporters en zijn bijeenkomsten beperkt tot vijf personen.

