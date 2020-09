Meer dan 100.000 besmettingen in Nederland, aantal opnames op intensieve boven alarmniveau jv

23 september 2020

17u48

Met een record dagtoename van 2.357 besmettingen sinds dinsdag zijn er in Nederland sinds de uitbraak van de coronacrisis al 100.597 infecties geregistreerd. Bovendien ligt het aantal intensivecareopnames momenteel boven de alarmdrempel.

Het werkelijke aantal coronagevallen is waarschijnlijk al lang door de grens van 100.000 heen. In de eerste maanden van de uitbraak werd lang niet iedereen getest. Door de drukte op de testlocaties is het de laatste weken ook moeilijk om iedereen met klachten te testen.

Dinsdag meldde het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2.250 positieve tests. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 14.000 mensen positief getest op het coronavirus.



Slechts vijf dagen geleden werd de 90.000ste besmetting vastgesteld. Niet eerder kwamen er in zo'n korte tijd 10.000 gevallen bij. Het duurde zes dagen om van 80.000 naar 90.000 positieve tests te gaan.

Intensieve zorg

Amsterdam heeft met ruim 10.000 gevallen de meeste besmettingen. Rotterdam heeft meer dan 8.000 positief geteste inwoners en Den Haag bijna 6.000. Andere steden met meer dan duizend besmettingen zijn Utrecht, Tilburg, Nijmegen, Almere, Maastricht, Eindhoven en Breda.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg tussen dinsdagochtend en woensdagochtend met 32 en het aantal sterfgevallen met vijf. Die gegevens komen soms met wat vertraging binnen.

Het aantal coronapatiënten dat op de intensieve zorg belandt, steeg de afgelopen dagen zo hard dat de alarmbellen op het coronadashboard van de overheid afgaan. In de afgelopen drie dagen zijn 31 mensen verplaatst naar een intensivecareafdeling, gemiddeld 10,3 per dag. De zogenoemde signaalwaarde, de grens waarbij extra maatregelen misschien nodig zijn, ligt op 10.

De laatste keer dat het aantal intensivecareopnames boven de limiet uitkwam, was op 5 mei.