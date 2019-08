Meer dan 10.000 wapens opgekocht na aanslagen in Christchurch ttr

Bron: The Guardian 0 buitenland De Nieuw-Zeelandse overheid heeft de afgelopen maand meer dan 10.000 vuurwapens opgekocht. Het opkoopprogramma kwam er na de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch. Daarbij kwamen 51 slachtoffers om het leven.

De 28-jarige dader Brenton Tarrant, die op 15 maart het vuur opende in twee moskeeën in Christchurch, had zijn wapens legaal verkregen in Nieuw-Zeeland. Daarop besliste de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern om de wapenwetten te hervormen. De meeste automatische en semi-automatische wapens zijn sinds april verboden in het land.

Om de wapenbezitters te compenseren, maakte de regering 208 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar vrij (omgerekend zo’n 120 miljoen euro). Het bedrag dat een eigenaar ontvangt, is afhankelijk van de staat van het ingeleverde wapen. Verschillende wapen- en jagersorganisaties vinden dat ze onterecht gestraft worden voor de daden van een persoon. Bovendien menen zij dat de vergoeding die de overheid biedt te laag is.

De autoriteiten kochten de afgelopen maand in totaal 11.511 wapens op, zo meldt The Guardian. Bij 10.242 wapens lieten eigenaars spontaan hun wapenvergunning zien. Daarnaast werden 1.269 wapens ingeleverd onder een amnestieregeling, waarbij de politie geen onderzoek doet naar de manier waarop het wapen werd verkregen.

Het opkoopprogramma duurt nog een half jaar. Wie daarna nog een illegaal wapen heeft, riskeert een celstraf van maximaal vijf jaar. Er zijn naar schatting 1,5 miljoen wapens in omloop in Nieuw-Zeeland.