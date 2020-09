Meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen in 24 uur tijd in Frankrijk

jv

12 september 2020

22u09

Bron: AFP

6

Frankrijk is over de grens van 10.000 nieuwe Covid-19-besmettingen in 24 uur tijd gegaan, een record sinds op grote schaal getest wordt in het land, zo blijkt zaterdag uit cijfers van het agentschap Santé publique France.