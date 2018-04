Meer dan 10.000 mensen op illegale raveparty in Oost-Frankrijk

29 april 2018

Minstens 10.000 mensen zijn afgezakt naar een illegaal technofestival op een vroegere militaire NAVO-basis in het oosten van Frankrijk. Volgens de onlineversie van de lokale kant L'Union waren ze dit weekeinde afgekomen naar de raveparty in Marigny ten zuiden van de champagne-stad Reims. Andere media hadden het over 15.000 gegadigden op het meerdaagse festival.