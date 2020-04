Meer dan 10.000 coronagevallen in Afrika JG

08 april 2020

15u16

Bron: Belga 4 Het coronavirus breidt zich snel uit in Afrika. Het aantal bevestigde infecties op het continent is gestegen tot meer dan 10.000. Meer dan 500 mensen zijn aan Covid-19 bezweken, zo heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag laten weten.

Het coronavirus bereikte Afrika in vergelijking met andere continenten laat, en werd geïmporteerd door reizigers uit Europa, de Verenigde Staten en Azië, maar verspreidt zich nu als een lopend vuurtje. Hulporganisaties waarschuwen voor een dreigende enorme catastrofe, die ook de toekomst van kinderen kan hypothekeren.

In arme dorpen, waar veel mensen dichtbij mekaar leven, is afstand houden bovendien niet mogelijk, de hygiënische omstandigheden zijn verre van optimaal en het gezondheidssysteem is zwak uitgebouwd.

Economische en sociale verwoesting

"Covid-19 heeft het potentieel niet alleen duizenden doden te veroorzaken, maar ook een economische en sociale verwoesting aan te richten", aldus regionaal directeur voor de WHO Matshidiso Moeti. Toch zijn er nog mogelijkheden om de overdracht van het virus duidelijk te beperken en te vertragen, luidt het.

Officieel zijn in Afrika alleen het bergkoninkrijk Lesotho en de eilandengroepen Komoren en Sao Tomé en Principe niet getroffen door het coronavirus.

Meer over Afrika