Meer dan 10.000 coronabesmettingen in Singapore

22 april 2020

14u40

Bron: Belga 0 Het ministerie van Volksgezondheid van Singapore heeft woensdag 1.016 nieuwe gevallen van Covid-19 gemeld, waardoor het land op een totaal van 10.141 uitkomt.

De nieuwe gevallen zijn bijna allemaal buitenlandse werkkrachten die verblijven in speciaal voor hen gebouwde slaapzalen. In Singapore verblijven zowat 200.000 van de 1,4 miljoen buitenlandse arbeiders in dergelijke zalen, en in april werden de meeste besmettingen daar vastgesteld.

Vandaag is de derde dag op rij dat het Zuidoost-Aziatische land meer dan 1.000 nieuwe gevallen meldt. De piek deed de regering dinsdag beslissen om haar lockdownmaatregelen te verlengen tot 1 juni. Minister van Arbeid Josephine Teo zei dinsdag dat de meeste buitenlandse werkkrachten hun verblijfplaats niet mogen verlaten tijdens de lockdown, uitgezonderd de 10.000 mensen die negatief testten op Covid-19 en werken in essentiële sectoren.

Het land registreerde tot nu toe nog maar elf coronadoden, een van de laagste aantallen ter wereld.

