Meer dan 10.000 burgerslachtoffers in Afghanistan in 2017 TK

15 februari 2018

08u16

Bron: Belga 1 Voor het vierde jaar op rij zijn meer dan 10.000 burgers om het leven gekomen of gewond geraakt in het conflict in Afghanistan. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport over burgerslachtoffers dat de Verenigde Naties vandaag publiceerden.

In totaal zijn 3.438 mensen om het leven gekomen, terwijl 7.015 anderen gewond zijn geraakt. Vergeleken met 2016 gaat het om een daling van 9 procent. De VN merken op dat er geen volledig zicht op de situatie is, omdat de taliban sommige delen van het land onder controle hebben. Vooral zelfmoord- en complexe aanslagen met het gebruik van zelfgemaakte explosieven waren de belangrijkste oorzaak van burgerslachtoffers. Die veroorzaakten 40 procent van alle burgerslachtoffers in 2017.

Het dodelijkste incident sinds de VN-missie in Afghanistan (UNAMA) de burgerslachtoffers in 2009 begon te registeren, gebeurde op 31 mei in Kaboel. Bij de Duitse ambassade ontplofte toen een vrachtwagen met ongeveer 2.000 kilogram aan explosieven in het dichtbevolkte gebied, tijdens het spitsuur. Daarbij vielen 92 burgerdoden. Nog eens 491 burgers raakten gewond.

Taliban en IS

Bijna twee derde van alle burgerslachtoffers, 65 procent, vielen door elementen die tegen de regering strijden: 42 procent door de taliban, 10 procent door terreurgroep Islamitische Staat (IS) en nog eens 13 procent door andere groepen.

Het rapport schrijft 1.000 burgerslachtoffers (399 doden en 601 gewonden) en 119 ontvoerde burgers toe aan terreurgroep Islamitische Staat. Tijdens zes aanslagen op gebedsplaatsen, religieuze leiders en gelovigen vielen 160 doden en 252 gewonden bij de gewone bevolking.

Daarnaast is het aantal luchtaanvallen dat internationale en Afghaanse troepen uitvoerden ook sterk toegenomen. UNAMA registreerde 631 burgerslachtoffers (295 doden en 336 gewonden) door luchtoperaties van proregeringstroepen, zeven procent meer dan in 2016. Die luchtoperaties veroorzaakten zes procent van alle burgerslachtoffers in 2017.

Wel heeft de Afghaanse overheid een aantal stappen ondernomen om burgers te beschermen. Met een daling van 23 procent in het aantal burgerslachtoffers door de proregeringstroepen tot gevolg, klinkt het.