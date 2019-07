Meer dan 1.300 arrestaties bij oppositiebetoging in Moskou SPS

28 juli 2019

08u56

Bron: Belga 0 Na het harde optreden van de Russische politie bij een oppositiebetoging in de hoofdstad Moskou is het aantal opgepakte manifestanten verder gestegen. Het burgerrechtenportaal OVD-Info sprak in de nacht van zaterdag op zondag over meer dan 1.370 arrestaties.

De autoriteiten hadden zaterdagavond gezegd dat 1.074 deelnemers aan de betoging waren opgepakt. Er was geen toelating gegeven voor de manifestatie. De veiligheidstroepen hadden vooraf uitdrukkelijk gewaarschuwd om niet deel te nemen en een hard optreden aangekondigd. Volgens mediaberichten zijn de meeste arrestanten intussen weer op vrije voeten.

De demonstranten willen dat onafhankelijke kandidaten en oppositieleden een eerlijke kans krijgen bij de verkiezing van een nieuwe 45-koppige stadsraad in Moskou op 8 september. Onafhankelijke kandidaten hebben de handtekeningen van 3 procent van het electoraat in elk van de 45 districten van de Russische hoofdstad nodig om te mogen deelnemen. Maar volgens een aantal oppositiekandidaten is de telling van die stemmen niet eerlijk verlopen.

