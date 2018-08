Meer dan 1.200 toeristen geëvacueerd na verwoestende aardbeving: minstens 142 doden, één Belgische gewond AV Birger Vandael

06 augustus 2018

12u24

Bron: Belga 0 Zowat 1.200 toeristen, voor het merendeel buitenlanders, worden vandaag geëvacueerd van de kleine Gili-eilanden voor de kust van het grotere Indonesische eiland Lombok. Bij een aardbeving kwamen daar minstens 91 mensen om het leven en raakten honderden anderen gewond.

De hotels op de tropische Gili-eilandjes raakten beschadigd door de aardbeving. Veel toeristen vroegen zelf om te vertrekken naar Lombok om daar het vliegtuig te nemen. Op één van de eilandjes is een Indonesische toerist omgekomen en verschillende mensen liepen breuken op.

Toeristen reizen graag af naar de Gili-eilandjes, bekend om hun witte stranden en blauwe lagunes. Vooral duiken is er populair. Ze bevinden zich voor de kust van het noordwesten van Lombok.

We kunnen hen niet allemaal evacueren omdat we te weinig boten hebben Muhammadi Faozal, directeur van het plaatselijke toerismebureau

Online doen beelden de ronde van honderden panikerende toeristen, verzameld op een strand, wachtend op boten om hen naar Lombok te brengen. Op het moment van de aardbeving bevonden zich zowat 1.200 toeristen op de Gili-eilanden. "We kunnen hen niet allemaal evacueren omdat we te weinig boten hebben", aldus Muhammadi Faozal, directeur van het plaatselijk toerismebureau. "Het is begrijpelijk dat ze willen vertrekken".

De meeste slachtoffers bevonden zich in de bergen in het noorden van Lombok, ver van de belangrijkste toeristische trekpleisters in het zuiden en westen van het eiland.

(lees verder onder de foto)

(lees verder onder de video)

Proses evakuasi wisatawan di Gili Trawangan. Hoping everyone is safe 🙏 #prayforlombok Mohon do'a untuk kita semua di Pulau Lombok 🙏 Een foto die is geplaatst door null (@lombokfriendly) op 06 aug 2018 om 06:40 CEST

Vlamingen op Gili-eilanden

Neerpeltenaar Wout Valkenborgh is op rondreis en maakte de ramp van dichtbij mee op de Gili-eilanden. “We proberen een oplossing te zoeken om van het eiland te geraken, maar dat is niet gemakkelijk. Het is een 'war exodus'”, laat hij weten.

Er was echt veel paniek, zeker omdat er iemand 'Tsunami' riep. Toen zijn we met z'n allen naar een heuvel gegaan. Wout Valkenborgh, Vlaamse toerist in Gili.

Valkenborgh is samen met vier vrienden uit Overpelt en Neerpelt al de hele zomer op avontuur in Azië. “We zaten op het strand toen de schok begon”, doet hij zijn verhaal. “We zaten slechts op een tiental kilometer van het episch centrum. Die schok duurde ongeveer 20 minuten... Mensen kwamen de restaurants en bars uit. Een restaurant naast ons was ingestort. Er was echt veel paniek, zeker omdat er iemand 'Tsunami' riep. Toen zijn we met z'n allen naar een heuvel gegaan.”

De Neerpeltenaar is vanochtend rond 6 uur teruggekomen en zag de schade met eigen ogen aan: “Een enorme ravage. Sindsdien probeert iedereen van het eiland te geraken, maar hier waren een paar duizend mensen, waardoor het heel traag ging en er chaos was. Wij zijn gewoon hier blijven wachten, en nu nog steeds. We weten nog niet of we nog geëvacueerd kunnen worden vandaag. Het is een dodenstad geworden, want iedereen wil hier weg.”

(lees verder onder de foto's)

142 doden, één Belgische gewond

Bij de aardbeving van 7.0 op de schaal van Richter in Lombok, kwamen minstens 142 mensen om het leven. Er zijn ook honderden gewonden. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders meldde op Twitter dat één Belgische vrouw gewond raakte.

Het eiland #Lombok is gisteren opnieuw getroffen door zware aardschokken. Onze gedachten gaan uit naar de families van de vele slachtoffers. Onze ambassade in #Jakarta biedt steun aan een gewonde landgenote en neemt contact met de Belgen die in de regio kunnen zijn. didier reynders(@ dreynders) link

Verschillende reddingsteams blijven vandaag zoeken naar overlevenden in het puin van huizen, moskeeën en scholen. De aardbeving werd ook gevoeld op het naburige eiland Bali, de meest toeristische van de archipel van Zuidoost-Azië.

Een woordvoerder van het National Disaster Management Agency, Sutopo Purwo Nugroho, benadrukte de 'uitdagingen' waarmee de autoriteiten worden geconfronteerd."De wegen zijn beschadigd, drie bruggen zijn ook beschadigd, sommige plaatsen zijn moeilijk toegankelijk en we hebben niet genoeg personeel".

De meeste doden bevonden zich in het bergachtige gebied in het noorden van Lombok, ver weg van de belangrijkste toeristische attracties in het zuiden en westen van het land.

Indonesië, dat ongeveer zo'n 17.000 grotere en kleinere eilandjes telt, ligt aan de Pacifische Ring van Vuur, een gebied met een hoge seismische activiteit. Het land wordt vaak getroffen door aardbevingen, maar de meeste zijn nauwelijks gevaarlijk.