Meer dan 1.200 coronadoden in 24 uur in Brazilië

18 juni 2020

08u24

De voorbije 24 uur zijn in Brazilië 1.269 nieuwe coronadoden geregistreerd. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid.

In totaal zijn in het land nu 46.510 mensen gestorven aan het coronavirus. Verder zijn volgens de officiële cijfers ondertussen 955.400 mensen besmet.

Brazilië is daarmee het tweede zwaarst getroffen land ter wereld. Enkel in de VS liggen de cijfers van het aantal doden en besmettingen nog hoger.



Epidemiologen vermoeden dat het werkelijke cijfer in Brazilië veel hoger ligt, aangezien er nog onvoldoende tests ter beschikking zijn. Wetenschappelijke studies en schattingen suggereren dat er zeker zeven keer zoveel mensen besmet zijn en dat het aantal doden twee keer zo hoog ligt. Brazilië telt 212 miljoen inwoners.

