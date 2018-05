Meer dan 1.000 mensen geëvacueerd na vondst bom uit WOII in Hongkong bvb

11 mei 2018

11u23

Bron: Belga 0 Zowat 1.200 mensen zijn vandaag in Hongkong geëvacueerd nadat bij bouwwerken een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Dat meldt de politie.

De politie stelde een veiligheidszone in en ontruimde 1.200 mensen die zich in winkels, restaurants en kantoren bevonden in Wanchai, een drukke zakenwijk in de voormalige Britse kolonie.

Ontmijners kwamen ter plaatse om de bom van 450 kg van Amerikaanse makelij onklaar te maken. Het tuig werd ontdekt tijdens werkzaamheden voor de bouw van een nieuw metrostation. Het is al de derde in zijn soort die bovengronds komt dit jaar. De bom ligt in tegenstelling tot de twee vorige niet horizontaal, maar wel verticaal. Het explosief is niet stabiel en voorzichtigheid is geboden, zegt een lokale ontmijner.