Meer dan 1.000 kinderen misbruikt door honderden priesters in VS, sprake van "systematische doofpot" AW LVA

14 augustus 2018

23u52

Bron: Belga 10 Een rapport van een 'grand jury' in VS-staat Pennsylvania, de jury in de VS die moet bepalen of de bewijzen van het openbaar ministerie een aanklacht rechtvaardigen, identificeert 301 priesters uit 6 bisdommen waarvan het plausibel is dat ze kinderen misbruikt hebben. In het rapport dat gisteren werd gepubliceerd is sprake van 1.000 kinderslachtoffers. Het onderzoek is gebaseerd op documenten die de katholieke kerk jarenlang verborgen hield.

Het onderzoek, dat twee jaar duurde, bracht wijdverspreid kindermisbruik en een "systematische doofpot" door de kerkhiërarchie aan het licht, zegt procureur-generaal Josh Shapiro uit Pennsylvania. "De doofpot was gesofisticeerd. De kerkleiders hielden de hele tijd verslagen bij van het misbruik en de doofpot."

De kerk documenteerde de beschuldigingen in ieder bisdom. De meeste dateren van de jaren tachtig, maar sommige waren ouder. Steeds had de reputatie van de kerk voorrang op de veiligheid van jongens en meisjes, zegt Shapiro.

"De bisschoppen hadden de sleutel tot de geheime archieven", zei hij. De doofpotten reikten "in sommige gevallen helemaal tot het Vaticaan".

Verjaring

Activistengroep SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests) verwelkomde het rapport. "Maar kennis van misdaden uit het verleden is alleen iets waard als ze omgezet wordt naar actie die seksueel misbruik en doofpotten in de toekomst kan vermijden."

De groep riep katholieken op "om de kerkverantwoordelijken verantwoordelijk te stellen" en om te vragen dat geheime rapporten worden vrijgegeven. Ook vroeg SNAP aan politici om de verjaringstermijnen op te trekken.

Volgens aanklager Shapiro probeerden de kerkverantwoordelijken de beschuldigingen lang genoeg in de doofpot te steken, zodat ze zouden verjaren. De grand jury van Pennsylvania kon slechts twee priesters aanklagen als gevolg van het onderzoek. "Te veel roofdieren bleven buiten bereik", zei hij.