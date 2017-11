Meer dan 1.000 kilo cocaïne met bestemming Antwerpen onderschept in Brazilië TT

22u58

Bron: Belga 2 BELGA In de haven van Santos, in het zuidoosten van Brazilië, heeft de douane meer dan een ton cocaïne onderschept. De drugs werden ontdekt in een lading met bestemming Antwerpen.

De 1.098 kilogram cocaïne zat in 32 sportzakken, die verstopt waren in drie grote plastic bakken gevuld met gist. De lading stond in een container die een van de komende dagen op een schip naar Antwerpen zou worden gezet.

Het gaat om de grootste drugsvangst dit jaar in de grootste haven van Brazilië. De teller staat sinds begin dit jaar op meer dan 10 ton onderschepte drugs.

De Braziliaanse politie hield begin september een grootschalige actie om een netwerk te ontmantelen dat drugs met schepen naar Europa verzond. Er werden aanhoudingsmandaten uitgevaardigd tegen 127 mensen. Het nabijgelegen Sao Paulo zou gelden als "stockageruimte" voor drugs die in Zuid-Amerika worden geproduceerd, alvorens ze via de haven van Santos naar Europa worden versluisd.