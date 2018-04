Meer dan 1.000 hectaren in de as gelegd bij bosbrand rond Sydney

15 april 2018

Bron: Belga

Een bosbrand in het zuidwesten van de Australische stad Sydney heeft al 1.000 hectaren verwoest en is vandaag nog steeds niet voorbij. Niettemin is volgens functionarissen het waarschuwingsniveau verlaagd.