Meer dan 1.000 gevangenen van Boko Haram in Nigeria bevrijd kv

07 mei 2018

21u24

Bron: Belga 0 Meer dan duizend mensen zijn volgens het Nigeriaans leger uit handen van de terreurgroep Boko Haram bevrijd. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen, aldus militair woordvoerder Texas Chukwu maandag. Ze werden uit vier dorpen in de deelstaat Borno in het noordoosten van Nigeria bevrijd. Wanneer dit juist gebeurde, is niet duidelijk.

Aan de operatie nam ook een internationale troepenmacht deel, die door Nigeria, Kameroen, Tsjaad, Niger en Benin voor de bestrijding van Boko Haram werd opgericht.

De terreurorganisatie is vooral in het noordoosten van Nigeria en de aanpalende gebieden actief. Boko Haram had in 2014 met de ontvoering van meer dan 200 overwegend christelijke schoolmeisjes uit het dorp Chibok wereldwijd voor verontwaardiging gezorgd.

Bovendien werden bij aanslagen en aanvallen van de soennitische jihadisten sinds 2009 minstens 20.000 mensen gedood. Rond de 2,5 miljoen mensen zijn in de regio voor het geweld gevlucht of verdreven. Volgens VN-cijfers zijn er ongeveer vijf miljoen mensen op voedselhulp aangewezen.