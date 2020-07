Meer dan 1.000 coronadoden per dag in VS: “Aantal besmettingen op verschillende plaatsen nog veel hoger dan gerapporteerd” KVDS

22 juli 2020

07u07 0 Het coronavirus zet zijn opmars in de Verenigde Staten verder. Voor het eerst deze maand zijn er meer dan 1.000 coronadoden op één dag gemeld. En volgens het Amerikaanse agentschap dat de volksgezondheid in de gaten houdt (CDC) is de eigenlijke toestand nog erger. “Het aantal besmettingen is op verschillende plaatsen veel hoger dan gerapporteerd”, klinkt het.

De Amerikaanse regering meldde dinsdag zeker 1.120 coronadoden in het land. Met uitzondering van twee dagen in juni, toen New York en New Jersey plots een heel aantal doden van onbekende overlijdensdatum aan de cijfers toevoegden, was het volgens de Amerikaanse krant The New York Times van 29 mei geleden dat er nog zo veel doden te betreuren waren op één dag. In de staten Nevada, Oregon en Tennessee ging het om de hoogste overlijdenscijfers tot nu toe.

Quarantaine

Experts in de VS waarschuwen er al weken voor dat het aantal doden de stijging van het aantal besmettingen met ongeveer een maand zal volgen. Het aantal besmettingen ging midden juni de hoogte in toen verschillende staten de quarantaine begonnen op te heffen.





Het hoogste aantal coronadoden op één dag in de VS dateert van 15 april. Toen overleden 2.752 mensen als gevolg van een besmetting met het virus. Toen was de toestand nog het ergste in New York en het noordoosten van het land. Op dit moment wordt vooral het zuiden getroffen. 58 procent van de doden wordt daar gemeld. Vooral Arizona, Texas en Florida doen het niet goed. In Texas zijn in juli al dubbel zo veel doden gemeld als in juni en de maand is nog lang niet voorbij. In totaal zijn er al meer dan 140.000 doden geteld in de VS.

Our daily update is published. States reported 63k new cases, about the same number as last Tuesday. They also recorded more than 1,000 deaths for the first time since May 29th. Today’s number of currently hospitalized (59k) COVID-19 patients is the third-highest in our data. pic.twitter.com/Ekjdh0rtJV The COVID Tracking Project(@ COVID19Tracking) link

Er liggen momenteel ook 59.000 Amerikanen in het ziekenhuis. Dat is het op twee na hoogste cijfer sinds de uitbraak van het coronavirus in de VS. Het totale aantal nieuwe besmettingen dat dinsdag gemeld werd, bedroeg 63.000. Dat is ongeveer evenveel als een week geleden.

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) waarschuwt wel dat het effectieve aantal besmettingen op verschillende plaatsen “veel hoger” is dan gerapporteerd. Volgens data die het agentschap dinsdag bekendmaakte, zou dat twee tot dertien keer hoger zijn. Het zou gaan om mensen die geen of milde symptomen hebben, maar het virus wel verder blijven verspreiden.

Onderzoek

De gemiste gevallen werden ontdekt bij een onderzoek naar klinische tests van mensen die om een andere reden in het ziekenhuis terechtkwamen of tests lieten uitvoeren.

Op dit moment worden ongeveer 700.000 mensen per dag getest op corona in de VS.

In zijn eerste briefing over de coronapandemie in maanden wisselde president Donald Trump het geweer van schouder. Hij meldde dat het virus waarschijnlijk erger zal worden, voordat het beter wordt. Hij zei ook dat Amerikanen een mondkapje moeten dragen als ze de sociale afstand tot de mensen om hen heen niet kunnen bewaren. De president deed verder een oproep om drukke cafés en andere drukke gelegenheden te mijden.