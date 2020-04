Meer dan 1.000 buitenlandse gevangenen voorlopig vrijgelaten in Iran JG

Bron: Belga 0 Meer dan 1.000 buitenlandse gevangenen zijn vandaag voorlopig vrijgelaten in Iran. Dat maakte de lokale justitie bekend, na hevige kritiek van mensenrechtenspecialisten binnen de Verenigde Naties. Er vielen 88 nieuwe doden in het land te noteren als gevolg van het coronavirus, net als 1.297 nieuwe besmettingen.

Iran is wereldwijd één van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus, met tot dusver 5.297 doden en 84.802 besmettingen. De cijfers zouden volgens buitenlandse experts echter nog veel hoger kunnen liggen. Iran besloot toch vorige week het merendeel van de handelszaken, die sinds midden maart gesloten waren, te laten heropenen. Enkel zaken die meer risico's kunnen inhouden, zoals sportzalen en restaurants, blijven gesloten.

Vorige week vroeg een panel van mensenrechtenexperts het land om haar lijst met gevangenen die mogen profiteren van amnestie uit te breiden tot gewetensgevangenen, gevangenen met een dubbele nationaliteit en buitenlanders. Daar ging Iran dinsdag op in.

Gholamhossein Esmaïli, woordvoerder van de juridische autoriteit in Iran, zei in een reactie dat de VN nu ook best eens over de gevangenen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië rapporteert. "We hebben meer dan 1.000 buitenlanders de toestemming gegeven de gevangenis te verlaten, waaronder enkele Britten en Amerikanen." De woordvoerder gaf verder geen details over de voorwaarden bij de vrijlatingen.

Iran liet sinds vorige maand al 100.000 gevangenen vrij. Hun tijdelijke vrijlating werd intussen verlengd tot 20 mei. Sommige gevangenen zijn vrij met een elektronische armband, zoals de Iranees-Britse journaliste Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Zo'n 10.000 gevangenen profiteerden ook van gratie van de autoriteiten naar aanleiding van het Iranese Nieuwjaar (Noroez), dat op 20 maart plaatsvond. Zo verminderde de druk op de overbevolkte gevangenissen.

