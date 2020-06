Meer Amerikanen overleden aan Covid-19 dan er soldaten sneuvelden in WO II jv

17 juni 2020

06u31

Bron: AFP 46 Met ruim 700 nieuwe overlijdens gisteren tellen de Verenigde Staten nu meer dodelijke slachtoffers van Covid-19 dan er Amerikaanse soldaten sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog. Volgens de Johns Hopkins-universiteit kwamen er in 24 uur exact 740 sterfgevallen bij.

Het totale aantal overlijdens aan Covid-19 ligt nu hoger dan 116.850. Het ministerie van Veteranenzaken zegt dat er 116.500 soldaten sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog.

Zondag en maandag meldden de VS nog de beste cijfers sinds begin maart, met telkens ongeveer 380 sterfgevallen. Maar waarschijnlijk speelde hier ook een weekendeffect.

Sinds begin juni gebeurt het nog maar zelden dat meer dan 1.000 overlijdens per dag worden gemeld. Toch blijft het aantal nieuwe besmettingen al wekenlang schommelen rond de 22.000 per dag in de VS.