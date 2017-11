Meer Amerikaanse soldaten in Midden-Oosten dan tot nu toe aangegeven ep

10u06

Bron: Belga 0 AFP Amerikaanse troepen in de buurt van Kaboel. Het aantal soldaten van de Verenigde Staten in de oorlogsgebieden in het Midden-Oosten blijft in mysterie gehuld. Het Pentagon gaf gisteren nieuwe officiële cijfers vrij die veel hoger liggen dan tot nu toe bekend was.

Uit een trimestrieel rapport dat het Pentagon online plaatste, blijkt dat de VS op 30 september 15.298 militairen had ingezet in Afghanistan, 8.892 in Irak en 1.720 in Syrië. De voorbije maanden gaf het Pentagon heel andere cijfers.

Officieel heeft de VS met name 503 militairen op het terrein in Syrië en 5.262 in Irak. Het gaat om het "force level management", een norm uit de tijd van Barack Obama, die het aantal Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten beperkte.

"We kunnen op dit moment niets officieel meedelen dat verschilt van wat we eerder hebben meegedeeld", zei een woordvoerder van het Pentagon, kolonel Rob Manning, gevraagd naar de verschillen. Hij zei niettemin dat de VS het exacte aantal militairen in oorlogsgebied zal bekendmaken, zonder een precieze datum te noemen.

Vanwege de kwetsbare positie van regeringstroepen in Afghanistan tegenover de taliban besliste Trump om er het aantal Amerikaanse soldaten te verhogen. Hij gaf zijn minister van Defensie Jim Mattis vrij spel om te bepalen hoeveel soldaten er zouden gestuurd worden. De laatste cijfers uit Afghanistan hadden het over 14.000 militairen van de VS.

EPA Minister van Defensie Jim Mattis had van Donald Trump vrij spel gekregen om te bepalen hoeveel soldaten er zouden gestuurd worden.