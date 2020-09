Medische vakblad vraagt verduidelijking Russisch coronavaccin na twijfels PVZ

10 september 2020

17u06

Bron: Belga 0 Het medische vakblad The Lancet heeft vandaag aangekondigd dat het verduidelijking vraagt aan de ontwikkelaars van het Russische coronavaccin. Dat gebeurt nadat er twijfel gerezen is over de geloofwaardigheid van de resultaten die eerder in het prestigieuze blad werden gepubliceerd.

Op 11 augustus hadden de Russische autoriteiten aangekondigd als eerste hun vaccin "Spoetnik-V" te hebben geregistreerd. Vanaf september willen ze met de vaccinatie starten, zonder de resultaten van de derde en laatste fase van de klinische testen af te wachten. Pas in die belangrijke fase wordt een kandidaat-vaccin bij heel veel mensen getest, om na te gaan of en hoe goed een werkzame stof tegen een infectie beschermt en welke bijwerkingen optreden. Die testfase is wel al opgestart.

De wetenschappers schreven in het vakblad dat nu omvangrijke en langdurige studies nodig zijn, net als een verdere opvolging, om de "langdurige veiligheid en werkzaamheid" van het vaccin vast te stellen.

Het vaccin heeft tot antilichamen geleid bij alle 76 deelnemers aan de eerste twee testfases. Tegelijk zijn er geen ernstige bijwerkingen opgetreden, aldus de Russische wetenschappers.

In een open brief van 7 september hadden een dertigtal, vooral Europese, wetenschappers zich vragen gesteld over de geloofwaardigheid van de gepubliceerde resultaten. De belangrijkste auteur van de studie, de Russische wetenchapper Denis Logoenov, verwerpt de beschuldigingen en benadrukt dat The Lancet "toegang gekregen heeft tot alle data".

