Mediabedrijf Vice regelde schikking met minstens vier vrouwen na seksuele misdragingen IVI

07u43

Bron: Business Insider, The New York Times, Belga 2 REUTERS Vice-oprichters Shane Smith (L) en Suroosh Alvi (R). Het nieuws-en entertainmentbedrijf Vice heeft sinds 2003 in zeker vier zaken een grote som geld betaald aan vrouwen die de top van seksueel ongepast gedrag beschuldigden. Dat meldt The New York Times na een grondig onderzoek. Honderd voormalige en huidige werknemers deden hun verhaal in de Amerikaanse krant. Een mede-oprichter van Vice geeft toe dat het bedrijf "gefaald heeft".

Vice zou aan minstens vier vrouwen een bedrag van omgerekend 155.000 euro hebben betaald. De president van het bedrijf, Andrex Creighton, zou 113.000 euro betaald hebben aan een voormalige medewerker omdat hij haar zou hebben ontslagen nadat zij zijn avances tijdens werkvergaderingen had geweigerd. Volgens het bedrijf was de vrouw echter ontslagen vanwege tegenvallende prestaties.

In een andere zaak claimt Martina Veltroni dat haar carrière in het slop raakte door de toenmalige chef van Vice News, Jason Mojica. De twee hadden daarvoor een seksuele relatie. Mojica zeg dat de relatie consensueel was en dat hij nooit wraak heeft genomen.

Vice heeft Mojica vorige maand wel ontslagen nadat The Daily Beast - een Amerikaanse nieuwswebsite - melding deed van andere beschuldigingen tegen de man. Ook aan Veltroni heeft Vice een som geld betaald, al is niet bekend hoeveel de schikking bedroeg. Ook twee andere medewerkers zijn vorige maand ontslagen nadat ze "de bedrijfsregels hadden overtreden".

"Ongepast gedrag aangemoedigd"

The New York Times sprak met 100 huidige en voormalige werknemers. Meer dan 20 andere vrouwen waren slachtoffer of getuige van seksuele misdragingen. Die gaan van ongewenste aanrakingen of kussen tot vulgaire opmerkingen en voorstellen voor seks.

Volgens ex-medewerker Sandra Miller heerst er in het bedrijf een sfeer "waarin mannen de meest smerige dingen kunnen zeggen en waar vrouwen minderwaardig worden behandeld". Natasha Lennard, die als journaliste voor Vice werkte, zegt dat de organisatie "topmedewerkers tolereert die hun ogen sluiten voor ongepast gedrag of het zelfs aanmoedigen".

"Boy's club"

Medeoprichters Shane Smith en Suroosh Alvi stelden in een verklaring dat het bedrijf actie heeft ondernomen tegen "verschillende gevallen van onaanvaardbaar gedrag" Shane Smith, de mede-oprichter van Vice, geeft tegenover The New York Times toe dat zijn bedrijf "gefaald heeft om een veilige werkplek te zijn waar iedereen, vooral vrouwen, zich gerespecteerd voelt". Smith heeft het in zijn reactie ook over een "boy’s club"-cultuur dat ongepast gedrag heeft gevoed.