Media over één jaar Trump: tijd voor een andere blik op deze president 'Wie zijn presidentschap bekijkt als een tv-serie bedriegt zichzelf' Redactie

20 januari 2018

12u27

Bron: De Volkskrant 0 Donald Trump is een jaar president van de VS, aanleiding voor terugblikken door media en columnisten. Was het wel zo erg als velen vreesden?

Die Zeit

Een jaar is Donald Trump nu president. Het was een jaar van moreel verval, schaamte en verontwaardiging. Een jaar van leugens, Twitterstormen - en altijd nieuwe hoop dat Trumps einde nabij was, door opstappen hetzij afzetting.



Maar het volstaat niet meer je aan deze hoop vast te klampen. Het wordt tijd voor een andere blik op deze president. Niet omdat hij zal veranderen, maar omdat zich achter de façade van het Witte Gekkenhuis een transformatie van de Verenigde Staten voltrekt - en het zou gevaarlijk zijn die over het hoofd te zien. Het land wordt in zijn naam omgebouwd, en met succes. Zeker, Trump heeft veel van zijn beloften nog niet ingelost (de Muur, de handelsstraf voor China, terugtrekking uit Iran-akkoord), maar dat betekent niet dat hij niets bereikt heeft: het inreisverbod voor een serie moslimlanden, de belastinghervorming, het onttakelen van milieuregels, een recordaantal rechterlijke benoemingen. En ook het feit dat de economie het beter doet dan in tijden is niet zomaar geluk of toeval.

Trump verandert de VS. Hij verschuift de grenzen van wat je mag zeggen en wat je mag denken. Hij vlakt het onderscheid uit tussen feiten en fantasie. Hij verdiept de kloof tussen arm en rijk, stad en land, 'zij' en 'wij'. Alleen: dat kan hem, in tegenstelling tot andere politici, niets schelen. Ook niet als de wereld in verontwaardiging uitbarst. Het enige wat telt is zijn basis.



Niemand weet wat het tweede jaar Trump zal brengen. Niets is ondenkbaar. Maar wie zijn presidentschap bekijkt als een tv-serie helpt hem alleen maar - en bedriegt zichzelf.



Die Zeit, Heinrich Wefing

Wie zijn presidentschap bekijkt als een tv-serie helpt hem alleen maar - en bedriegt zichzelf

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN