Medewerkster McDonald's geeft verkeerde bestelling aan klant. Hij achtervolgt haar en bedreigt haar met de dood

23 augustus 2019

15u03

Bron: Le Parisien 0 Een jonge medewerkster van McDonald’s in het Franse Guéret werd opgewacht en achtervolgd door een boze klant omdat ze hem de verkeerde bestelling had gegeven. De 20-jarige man volgde haar naar huis en bedreigde haar met de dood. Na enkele dagen keerde hij terug naar haar huis om zijn dreigement te herhalen. De vrouw stapte naar de politie waarna de man dinsdag werd gearresteerd.

Op 7 augustus kreeg de Fransman per vergissing de bestelling van iemand anders. Om het foutje recht te zetten, bood de medewerkster van McDonald’s hem een Sundae (een klein vanilleijsje) aan. De man vond dit onvoldoende, werd boos en eiste een McFlurry (een groter ijsje) als compensatie.

Toen haar dienst erop zat en de jonge vrouw naar huis wou vertrekken, bleek de boze klant haar op te wachten op de parking van het fastfoodrestaurant. De man achtervolgde haar tot bij haar thuis, slingerde verwijten naar haar hoofd en bedreigde haar zelfs met de dood.

Daar bleef het echter niet bij. Vier dagen later, op 11 augustus, was de woede van de man nog steeds niet bekoeld. Hij keerde terug naar het huis van het meisje en herhaalde zijn doodsbedreigingen. Na deze tweede aanvaring kreeg de vrouw zoveel schrik dat ze besloot klacht in te dienen bij de politie.

Eerder deze week, op dinsdag 20 augustus, werd de jongeman gearresteerd en aangehouden op verdenking van het uiten van doodsbedreigingen. Hij was al gekend bij de politie voor verkeersinbreuken, maar niet voor geweldfeiten. Hij bekende de feiten tijdens zijn verhoor. Op 4 december moet hij voor de rechter verschijnen voor het uiten van doodsbedreigingen.

Gewelddadige klanten

Het is het derde geval van (extreem) geweld in de Franse horeca in amper twee weken tijd. Vorige week werd een ober neergeschoten omdat “zijn broodje niet snel genoeg kwam”. Eerder deze week sloeg een dronken man een barman dood omdat die hem geen alcohol meer wou serveren.