Medewerkster (40) Belgische ambassade door ex vermoord in Marokko: "13 messteken. Ze móest dood" BJORN MAECKELBERGH

03 april 2018

05u00 0 Voor de ogen van haar zoontje van 8 is een vrouw (40) uit Antwerpen met 13 messteken vermoord in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. "Die jongen heeft gezien hoe zijn papa daar op straat zijn uiterste best deed om zijn mama te redden", zegt haar vriendin.

Het personeel van de Belgische ambassade in Rabat treurt om 'hun' Melanie, zoals het slachtoffer door alle collega's daar al elf jaar wordt genoemd. Officieel werd ze in Borgerhout geboren als Malahin Ouriagli Adel. "'Melanie' is een oude Marokkaanse naam. Op het werk was dat voor iedereen veel makkelijker dan Malahin", zegt collega en vriendin Bouchra.

Vrijdag was Melanie net thuis van haar werk als assistente van een Belgische magistraat op de ambassade. "Ze had met haar eerste echtgenoot afgesproken dat hij hun zoontje van 8 zou komen oppikken voor het weekend", vertelt Bouchra. Vlak voor zijn komst haastte de Belgisch-Marokkaanse vrouw zich nog naar de apotheek, vlak tegenover haar woning.

Handlanger

"Ineens stond haar tweede echtgenoot Nouredine daar. Ze was pas eind vorig jaar van hem gescheiden", zegt Bouchra. "Hij had een handlanger bij. Die hield Melanie klem terwijl Nouredine haar stak met een mes. En hij bleef maar steken. (weent)" Volgens Bouchra had de vrouw geen schijn van kans. "De politie zegt dat hij Melanie 13 keer heeft gestoken. Dertien keer! Hij mikte op haar hals en op haar organen. Ze mocht die aanval duidelijk niet overleven..."

Zoontje

Meteen na de raid op Melanie arriveerde haar eerste echtgenoot. "Hij diende haar de eerste zorgen op straat toe. Hun zoontje zag hoe zijn mama steeds dieper wegzakte. Omstanders hadden de twee aanvallers intussen overmeesterd. Zij hielden hen in bedwang tot aankomst van de politie." De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. "Ze heeft nog enkele uren gevochten, maar tegen middernacht stierf ze", zegt Bouchra.

Het slachtoffer werkte vroeger bij de federale politie in Antwerpen. "Maar ze liet alles achter toen haar eerste man voor zijn werk naar Rabat trok. Ze is daar snel op haar pootjes terechtgekomen." Melanie en haar eerste man hadden drie kinderen. Hun zoon van 19 kwam enkele jaren geleden om, toen een jonge chauffeur in Rabat het rode verkeerslicht negeerde en een andere auto ramde. Hun dochter is intussen 19 en woont in het Franse Toulouse. "Melanie was gescheiden van de vader van haar kinderen", zegt Bouchra. "Ze trouwde in april 2016 met Nouredine El G. (49), een Marokkaan uit Denemarken. Intussen weten we dat hij ook in Denemarken een vroegere partner heeft neergestoken. Die vrouw heeft het wél overleefd."

Alarm

Volgens Bouchra had Melanie meerdere keren alarm geslagen. "Ze scheidde in november vorig jaar van Nouredine. Maar hij bleef haar maar bedreigen, zélfs tot op de ambassade. Melanie had al een klacht tegen hem ingediend. Maar dat haalde niets uit. De Marokkaanse politie ondervroeg Nouredine. Maar hij ontkende en werd vrijgelaten. Melanie was bang van hem. Iedereen wist dat."

El G. en zijn kompaan zijn aangehouden. Melanie werd zondag begraven in Rabat. Haar familie uit Antwerpen woonde de plechtigheid bij.