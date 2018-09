Medewerkster (25) Rode Kruis vermoord in Nigeria TTR

17 september 2018

20u22

Bron: ANP 1 Een medewerkster van het Internationale Rode Kruis is vermoord in Nigeria, een half jaar nadat ze samen met twee andere collega's door een gewapende groep was ontvoerd. Het Rode Kruis liet vandaag weten dat de vermoorde 25-jarige vrouw als verloskundige bij de hulporganisatie werkte.

De vermoorde vrouw was actief als verpleegkundige in een gezondheidscentrum in Rann in het noordoosten van Nigeria toen ze samen met de twee andere hulpverleners werd ontvoerd. Het Rode Kruis laat zich niet uit over de gewapende groep die de hulpverleners ontvoerde en de omstandigheden waaronder de medewerkster is vermoord. De organisatie heeft de ontvoerders opgeroepen de twee andere hulpverleners zo snel mogelijk vrij te laten.

In maart dit jaar staakte Artsen zonder Grenzen de werkzaamheden in Rann na een dodelijke aanval die vermoedelijk was gepleegd door de islamitische terreurgroep Boko Haram. Daardoor kwamen elf mensen om, onder wie drie hulpverleners.