Medewerkers zitten nog steeds vast in hotel Nairobi. Politie: "Aanvallers viseerden Amerikaanse conferentie” ADN

16 januari 2019

06u19

Bron: Belga, ANP 0 Meerdere medewerkers van het hotel in de Keniaanse hoofdstad Nairobi waar militanten ruim zestien uur geleden een aanval openden, zitten nog steeds vast in het gebouw. Een aantal uur geleden laaide het geweld weer op, op het moment dat vijftig mensen werden geëvacueerd. Officieel staat het dodental op zes, maar volgens lokale bronnen vielen er minstens vijftien doden - onder wie ook buitenlanders.

De Amerikaanse regering bevestigt dat één Amerikaanse staatsburger is overleden. Volgens een medewerker van het mortuarium zou ook een Brit de aanval niet hebben overleefd. Van de andere 13 slachtoffers zouden 11 Keniaans zijn. Alle slachtoffers droegen een identiteitskaart, op twee na.

Het doelwit van de aanslag was het luxehotel DusitD2, met onder meer ook kantoren, vergaderruimtes, winkels en restaurants aan de chique noordkant van het centrum van de stad. Ooggetuigen meldden dat zeker zes in zwart gestoken “gewapende terroristen” schietend het complex '14 Riverside Drive' binnenliepen, na voor het complex auto's te hebben opgeblazen. De daders verschansten zich binnen. De Somalische terroristische beweging Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid intussen opgeëist.



“De aanvallers viseerden een door Amerikanen georganiseerde conferentie”, maakt politiewoordvoerder Mawira Mungania bekend. Die conferentie zou aanvankelijk in het hotel plaatsvinden, maar werd in laatste instantie verplaatst naar een andere locatie.