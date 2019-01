Medewerkers Efteling brengen gestrande bezoekers zelf naar huis na fout met busdienst Ties Cleven

02 januari 2019

15u59

Bron: AD.nl 0 Wie heeft zichzelf nou nog nooit iets goeds voorgenomen bij het ingaan van een nieuw kalenderjaar? Medewerkers van de Efteling voegden afgelopen nieuwjaarsnacht vrijwel direct de daad bij het woord.

Een groep van zo'n tweehonderd bezoekers was midden in de nacht gestrand bij het attractiepark in Kaatsheuvel. Speciale busjes waren na het nieuwjaarsfeest niet komen opdagen. Omdat het reguliere Openbaar Vervoer 's nachts ook al lang niet meer reed, zaten de gasten zonder auto met een probleem. Tientallen personeelsleden losten de situatie op en speelden voor taxi. Na een lange werkdag brachten zij - met eigen vervoer - de feestgangers alsnog naar Tilburg en Den Bosch.

‘Grote klasse’

De actie van het Efteling-personeel oogst veel lof op sociale media. Zo laat Rik Leenheers, een van de gestrande pretparkbezoekers, op Facebook weten: “Vol lof hoe jullie ons en anderen naar huis hebben gebracht. Dit noem ik service van grote klasse." Ook Robert geeft zijn complimenten op Twitter. “Geheel belangeloos loste het personeel het bus-probleem na oud en nieuw op. Top service”, zegt hij.

Het oud-en-nieuwfeest in de Efteling was rond 01.00 uur 's nachts afgelopen. Vanaf middernacht was er een spectaculaire vuurwerkshow met de muziek van bekende attracties zoals Villa Volta. Met ongeveer 15.000 verkochte tickets was het evenement in de Efteling helemaal uitverkocht.

Om bezoekers zonder eigen auto ook de mogelijkheid te bieden om te komen kijken, had de Efteling van tevoren busjes geregeld. Daar is echter iets misgegaan.

Mijn grootste complimenten gaan uit naar al het Efteling personeel die vannacht geheel belangeloos het bus probleem na oud & nieuw (er reden geen bussen) oploste. Ze brachten ons met hun eigen auto's naar DB of Tilburg geheel gratis. Top service. #Efteling #omroepBrabant robert

