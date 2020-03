Medewerkers Democratische ex-kandidaat Bloomberg staan ondanks beloftes op straat: “Maar de iPhone en laptop mag je houden - als je er belastingen op betaalt” TT

10 maart 2020

15u39

Bron: The New York Times 1 6.000 dollar (ongeveer 5.300 euro) bruto per maand werden ze betaald, ongeveer het dubbele van hun collega's in de campagneteams van de andere Democratische presidentskandidaten. Maar nu Michael Bloomberg uit de race om de nominatie tot presidentskandidaat is gestapt, staan ze wel op straat. En dat ondanks beloftes dat ze tot in november aan boord zouden blijven, wat er ook zou gebeuren.

Het waren stevige beloftes die het campagneteam van Bloomberg eind vorig jaar maakte, schrijft The New York Times. Een dubbel zo hoog loon als bij de concurrentie, een iPhone en een laptop, een hoop extralegale voordelen, en de belofte op vast werk tot november. Geld was voor Bloomberg sowieso geen probleem: zo pompte hij bijna een half miljard dollar (meer dan 400 miljoen euro) in tv- en online advertenties die zijn kandidatuur moesten ondersteunen, meer dan al zijn concurrenten samen.

Maar zo veel geld Bloomberg ook in zijn campagne pompte, zo snel zakte zijn kandidatuur vorige week als een kaartenhuisje in elkaar: Bloomberg flopte gigantisch op Super Tuesday tijdens de eerste voorverkiezingen waar hij aan deel nam. Met amper een vijftigtal afgevaardigden wist hij dan ook snel dat hij kansloos was in de verdere race naar de Democratische nominatie, en hij gooide een dag later al de handdoek in de ring om zich achter Joe Biden te scharen.

Geheimhoudingsovereenkomst

Vandaag, nog geen week na zijn opgave, staan honderden van zijn campagnemedewerkers op straat. Gisteren kregen ze allemaal een mail en telefoontjes waarin hen dat werd meegedeeld, vernam The New York Times van zeven ondertussen ex-medewerkers. Die spraken allemaal anoniem met de krant, omdat ze ook een geheimhoudingsovereenkomst tekenden bij het begin van hun contract.

In ruil voor hun stilzwijgen zouden de campagnemedewerkers nog tot het einde van deze maand betaald worden, en mogen ze hun iPhone en laptop houden “als een teken van appreciatie”. Enig minpunt: op die toestellen van 1.400 en 1.700 dollar moeten wel nog belastingen betaald worden, aangezien het inkomsten zijn.

De medewerkers werd in de mail ook gevraagd of ze het eventueel zouden zien zitten om in een van de zes staten Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania of Wisconsin te gaan werken. Dan zouden ze mogelijk wel aan boord kunnen blijven, aangezien Bloomberg nu zijn fortuin zal inzetten om Biden aan het presidentschap te helpen. De zes staten gelden als cruciale ‘battleground states’ in de strijd om het presidentschap in november.

Niet iedereen ziet dat door de grote afstand echter zitten. Sommige medewerkers zijn bij het begin van de campagne in november pas verhuisd naar een andere staat, ervan uitgaand da ze daar een jaar zouden blijven tot aan de echte verkiezingen op 3 november dit jaar. Sommigen gaven hun job op, of lieten andere vaste jobs staan om een jaar lang ervaring te kunnen opdoen bij een presidentscampagne.

