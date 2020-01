Medewerkers Boeing over ‘hun’ 737 MAX: “Ontworpen door clowns, onder toezicht van apen” RL

10 januari 2020

06u44

Bron: Belga, ANP, NYT, AD.nl 1 Medewerkers van vliegtuigbouwer Boeing hadden sterke twijfels over de 737 MAX. Dat blijkt uit honderden interne berichten die het bedrijf donderdag heeft vrijgegeven. Alle toestellen van het type 737 MAX staan sinds vorig jaar maart aan de grond na twee fatale crashes binnen zes maanden.

“Dit vliegtuig is ontworpen door clowns, die onder toezicht staan van apen”, schrijft een piloot van Boeing in een intern bericht uit 2017, dat betrekking had op de vluchtcomputer van de 737 MAX.

Volgens Congreslid Peter DeFazio geeft de nieuwe informatie een ‘schokkend beeld’ van de werkwijze bij Boeing en de manier waarop onderzoek door de toezichthouder kon worden omzeild, aldus de voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar de 737 MAX.

Verschillende gesprekken die zijn vastgelegd in de interne documenten laten zien wat piloten en andere medewerkers van de vliegtuigbouwer vonden van de problemen met de boordcomputer en de vluchtsimulatoren die werden gebruikt om piloten te trainen voor de 737 MAX.

God heeft mij nog steeds niet vergeven voor het achterhouden van informatie Een medewerker van Boeing

Volgens DeFazio laten de interne berichten ook zien dat Boeing ‘cruciale informatie’ over het toestel probeerde achter te houden, zelfs op het moment dat medewerkers aan de bel trokken over mogelijke misstanden. Bij twee ongelukken met het toestel kwamen eind 2018 en begin 2019 in totaal 346 mensen om het leven.

Reactie Boeing

Boeing noemt de inhoud van de vrijgegeven berichten ‘volstrekt onaanvaardbaar’. “Het weerspiegelt niet het bedrijf dat we willen en moeten zijn.’’ Het bedrijf stuurde de interne informatie eerder al door aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten.

Het is nog niet duidelijk wanneer het toestel weer groen licht krijgt om te vliegen. Zowel Boeing als de autoriteiten ontdekken nog steeds nieuwe veiligheidsrisico's bij de 737 MAX.