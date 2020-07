Medewerker van Artsen Zonder Grenzen gedood in Kameroen nla

12 juli 2020

17u18

Bron: Belga 0 Een Kameroener die voor Artsen Zonder Grenzen (AZG) werkte, werd donderdagavond vermoord in een van de twee Engelssprekende regio's van Kameroen. Dat heeft AZG gisteren gemeld.

"We zijn geschokt en diep bedroefd over het nieuws over de moord op een gezondheidswerker in de gemeenschap die onze organisatie heeft gesteund in het zuidwesten van Kameroen", schrijft AZG op haar website.

Hij "werd donderdagochtend ontvoerd door gewapende mannen in Banga Bakundu", vertelde José Mas Campos, AZG-noodcoördinator voor de zuidwestelijke regio, vandaag aan persbureau AFP. "Vervolgens werden we op de hoogte gebracht van zijn dood door een officiële verklaring van de separatisten", voegde hij eraan toe.

Separatistische organisatie

De hulpverlener "werd donderdagavond vermoord door separatistische strijders die hem ervan beschuldigden dat hij een spion was in loondienst van de Kameroense regering", vertelde een hoge functionaris van een andere internationale humanitaire organisatie in het gebied aan AFP.

"Bronnen vertellen ons dat deze moord is gepleegd door de leider van een gewapende groep die afhankelijk is van de 'interim-regering van Ambazonia'", aldus de bron.

Donderdag publiceerde deze separatistische organisatie onder leiding van Samuel Sako, een persbericht waarin zij "de moord" op deze humanitaire hulpverlener "door nog niet geïdentificeerde gewapende mannen" bekendmaakte. Ze “veroordeelde” de moord en beweerde “een onderzoek te hebben gestart om meer te weten te komen over de omstandigheden van haar dood”.

Wederopbouwprogramma

Al drie jaar lang botsen het Kameroense leger en de separatistische gewapende groepen in de twee Engelssprekende regio's van Kameroen. De organisaties die ter plaatse burgers helpen, zijn regelmatig het doelwit van aanvallen door separatisten.

De situatie is de afgelopen weken geëscaleerd toen de Kameroense staat en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) een omvangrijk wederopbouwprogramma in het gebied lanceerden.