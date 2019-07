Medewerker jongerenorganisatie ontslagen nadat hij per ongeluk fake wapenschild projecteert achter Trump LH

26 juli 2019

10u29

Bron: BBC, CNN 0 Een lid van een Amerikaanse conservatieve jongerenorganisatie is ontslagen nadat hij deze week een fake wapenschild projecteerde op een evenement waar president Donald Trump te gast was. De organisatie Turning Point USA verklaarde aan The Washington Post dat de vergissing het resultaat was van “een overhaaste zoekopdracht op het internet”.

Toen Trump het podium betrad op de studentenbijeenkomst van Turning Point USA leek er op het eerste zicht niets aan de hand. De president, die zich helemaal in zijn element voelde, werd begroet door een enthousiaste menigte jonge conservatieven en vertelde onder meer over zijn weg naar het Witte Huis.



Maar bij nader inzien was er met het geprojecteerde wapenschild iets niet pluis. Het was de krant The Washington Post die als eerste merkte dat het niet om het officiële ging maar wel een gefotoshopte versie waarin enkele elementen de draak staken met de president.

Ten eerste was op het wapenschild niet de Amerikaanse zeearend, Amerika’s nationale vogel sinds 1789, te zien maar wel een tweekoppige vogel die opvallend veel gelijkenissen vertoont met de tweekoppige adelaar van het wapenschild van Rusland. Tweekoppige adelaars verschijnen ook op de vlaggen van Servië, Albanië en Montenegro, maar in dit geval leek de grap vooral te wijzen op de nauwe banden van Trump (en zijn campagneteam) met Rusland, iets waarover Trumps hele presidentschap al gespeculeerd wordt.

Daarnaast houdt de arend niet dertien pijlen, een verwijzing naar de dertien oorspronkelijke staten, maar wel… golfsticks vast. Dat is dan weer een verwijzing naar Trumps liefde voor golf.

Tot slot staat niet ‘e pluribus unum’ (‘uit velen één’) in het fake wapenschild. Het nationaal motto van de VS werd vervangen door ‘45 es un títere’, wat in het Spaans ‘45 is een marionet’ betekent. De 45 verwijst naar het feit dat Trump de 45ste president is van de VS, de marionet naar een uitspraak uit 2015. Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2016 zei Trump namelijk: “Een van de redenen dat ik het zo goed doe in de peilingen is het feit dat ik absoluut geen marionet ben.”