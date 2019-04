Medewerker Italiaans ministerie aan de haal met 1,4 miljoen euro jv

01 april 2019

14u52

Bron: dpa 0 De Italiaanse politie heeft een functionaris van het ministerie van Volksgezondheid gearresteerd die meer dan 1,4 miljoen euro verduisterd had.

De man had fondsen die bestemd waren voor reisonkosten in eigen zak gestoken. Of de man de som zal kunnen terugbetalen, is nog maar de vraag: hij heeft het totaalbedrag zo goed als volledig vergokt. De man wordt beschuldigd van verduistering van fondsen en het witwassen van geld.

De praktijken van de man waren al enkele jaren bezig.

Een "groot deel" van het bedrag belandde in gokhallen in Rome en omgeving, zo zegt de fraudepolitie. Een ander deel kwam terecht op rekeningen van familieleden van de man.

Bij de verdachte thuis werd voor 200.000 euro aan goederen in beslag genomen.