Medewerker Front National aangeklaagd voor verduistering Europees geld

06 september 2018

20u32

Bron: Belga 0 In het onderzoek naar mogelijk oneigenlijk gebruik van Europees geld door de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National (RN), toen ze nog Front National (FN) heette,is sleutelfiguur Charles Van Houtte aangeklaagd voor "medeplichtigheid aan de verduistering van openbare fondsen". Dat meldt zijn advocaat vandaag. Hij is de eerste protagonist in deze zaak die om die reden in beschuldiging wordt gesteld.

Het Franse gerecht onderzoekt of het Front National geld van het Europees Parlement heeft gebruikt voor de financiering van medewerkers die voor de partij werken. Dat is tegen de regels, want het Europese geld mag enkel dienen voor de betaling van parlementaire medewerkers.

"Indien mijn cliënt in deze zaak is aangeklaagd voor medeplichtigheid aan de verduistering van openbare fondsen, dan lijkt het me redelijk logisch dat de andere personen die in deze zaak in beschuldiging zijn gesteld ook voor dit feit worden aangeklaagd", zei de Belgische advocaat Henri Laquay.

Medeplichtigen

Eerder werden kopstukken als Marine Le Pen, Louis Aliot en Nicolas Bay in deze zaak al beschuldigd van "misbruik van vertrouwen" of "medeplichtigheid" eraan. Op dat misdrijf staan straffen tot drie jaar cel en 375.000 euro boete. De aanklacht tegen Van Houtte kan leiden tot een celstraf van tien jaar en één miljoen euro boete.

Het onderzoek spitst zich toe op 17 Europarlementsleden en de contracten van een veertigtal medewerkers.

Het Europees Parlement zou op die manier 6,8 miljoen euro hebben verloren tussen 2009 en 2017. Van Houtte, de drijvende kracht achter het beheer van de contracten van de medewerkers, brak intussen met de partij en bevestigde aan het gerecht het bestaan van de fictieve contracten. Hij zei dat hij op instructie van Le Pen heeft gehandeld, wat de politica ontkent.