Medewerker Brits ministerie Buitenlandse Zaken vermist in China Redactie

20 augustus 2019

10u51

Een medewerker van het Britse consulaat in Hongkong zou in China zijn opgepakt. Simon Cheng Man-Kit is vermist sinds zijn zakenreis, zo melden lokale media. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken is bezorgd.

De medewerker was voor een economische vergadering naar Shenzen in het zuidoosten van China, aldus lokale media. “We zijn bezorgd over berichten dat een medewerker van ons team is opgepakt bij de terugkeer van Shenzen naar Hongkong”, zei het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen.

“Bid voor me”

De 28-jarige verdween al op 8 augustus aan de grens op de terugweg naar Hongkong, aldus de Britse krant The Guardian. “Ik steek nu de grens over... Bid voor me”, zou hij naar zijn vriendin hebben gestuurd.

Cheng werkt volgens zijn Linkedin-profiel als handelsattaché namens Scottish Development International, een overheidsbedrijf dat zoekt naar investeringen in Schotland. Zijn diplomatieke status is onduidelijk. De Britten hebben opheldering gevraagd aan de autoriteiten van zowel Hongkong als de Chinese provincie Guangdong.

Protesten

In Hongkong vinden sinds 9 juni protesten plaats. De voormalige Britse kolonie is semiautonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Maar veel inwoners vrezen dat Peking die vrijheden steeds meer inperkt.

Peking waarschuwde Londen meermaals om zich niet in het conflict te mengen. De familie van Cheng krijgt ondersteuning van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.