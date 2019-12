Medeplichtigen van aanslag op metro Sint-Petersburg krijgen celstraffen van 19 jaar tot levenslang

SVM

10 december 2019

15u45

Bron: Belga

Elf mensen hebben zware straffen gekregen voor hun rol bij de aanslag op de metro in Sint-Petersburg in 2017 in Rusland. Daarbij vielen vijftien doden. De straffen variëren van 19 jaar cel tot levenslang.