Medeoprichter Superdry geeft 1 miljoen pond voor nieuw brexit-referendum: "Dit is een kans om gang van zaken te veranderen" AW

19 augustus 2018

Julian Dunkerton, een van de medeoprichters van het kledingmerk Superdry, doneert 1 miljoen pond (1,1 miljoen euro) aan een organisatie die ijvert voor een nieuw referendum over de uitstap van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

"Ik geef een beetje van mijn geld aan de campagne People's Vote omdat ik weet dat we een echte kans hebben om de gang van zaken te veranderen", legt Dunkerton uit in een opiniestuk op de website van de krant Sunday Times. "De mensen worden zich meer en meer bewust van het feit dat de brexit een ramp wordt", aldus de 53-jarige multimiljonair.

Superdry bestaat sinds 2003 en telt 515 winkels in 46 landen. "Mocht de brexit 20 jaar geleden hebben plaatsgevonden, zou het merk Superdry nooit het wereldwijde succes gehad hebben dat het nu heeft", stelt Dunkerton.

Het idee van een nieuw referendum over het resultaat van de brexit-onderhandelingen wint terrein in het Verenigd Koninkrijk. Nochtans heeft de conservatieve regering van premier Theresa May zoiets uitgesloten. De campagne People's Vote hoopt alsnog genoeg parlementsleden te overtuigen.