Medaille voor tienjarige Duitse jongen die zijn zusje redt uit brandende auto ses

29 mei 2019

17u54

Bron: Belga 0 Een 10-jarige jongen uit de Zuid-Duitse stad Neurenberg heeft woensdag een medaille gekregen voor het redden van zijn zusje uit een brandende auto.

Kenan Buyukhan redde zijn tweejarig zusje eind maart en werd daarvoor beloond met de Beierse reddingsmedaille. Kenan zat in de auto met zijn kleine zus te wachten op hun moeder, toen hij de geur van rook opmerkte. Hij stapte uit het voertuig en zag dat de achterband in brand stond. Hij bevrijdde zijn zus van haar autostoeltje en haalde haar tijdig uit de auto, die volledig is uitgebrand.

Nog eens 42 andere mensen ontvingen woensdag de reddingsmedaille van minister-president Markus Soeder in München.