Mechanieker (60) saboteert Boeing 737 om extra overuren aan te rekenen: 3 jaar cel mvdb - kv

05 maart 2020

11u13

Bron: Miami Herald 0 Een vliegtuigmecanicien is in de VS veroordeeld tot drie jaar cel wegens het saboteren van een Boeing 737. Het toestel van American Airlines met 150 inzittenden moest in juli aan de grond blijven in Miami en kon niet vertrekken naar Nassau op de Bahama’s. Abdul-Majeed Marouf Ahmed Alani (60) wilde volgens zijn advocaat overuren declareren met de herstelling van het vliegtuig.

Een rechter in Miami (Florida) legde de genaturaliseerde Amerikaan van Iraakse komaf 37 maanden gevangenisstraf op. De mechanieker met 30 dienstjaren op de teller pleitte in december al schuldig aan de aanklachten. Piloten zagen op 17 juli 2019 een foutmelding in de boordcomputer van het navigatiesysteem, namen geen enkel risico en stegen niet op.



Collega’s van Alani troffen een stukje hard schuim aan dat aan de binnenkant van een onderdeel van het navigatiesysteem was geplakt.

Manken

Op bewakingsbeelden was te zien dat een man tot aan het toestel reed, uitstapte en een zevental minuten werkte in de omgeving van het compartiment onder de cockpit waar het navigatiesysteem zit. En opvallend: de man op de beelden mankte, net zoals Alani. American Airlines nam het getroffen vliegtuig meteen uit roulatie. Pas na een grondige inspectiebeurt kon de Boeing opnieuw in gebruik worden genomen.

De mechanieker kreeg na zijn arrestatie een preventieve schorsing. Hij gaf toe gesjoemeld te hebben met het onderdeel dat vluchtinformatie doorspeelt aan piloten . Zijn advocaat stelt dat zijn cliënt nooit de bedoeling had schade te berokkenen aan het vliegtuig of de inzittenden. Hij zou financieel geleden hebben onder aanslepende onderhandelingen tussen werkgever American Airlines en vakbond Transport Workers Union. Door de sabotage hoopte hij extra overuren te declareren. Met dat geld hoopte hij de hogere studies van een van zijn kinderen te financieren.

Executiefilmpjes van IS

Speurders sloten een terroristisch motief eerst nog uit. Dat neemt niet weg dat de FBI op Alani’s telefoon een resem onrustwekkende executiefilmpjes van Islamitische Staat (IS) aantrof. De man houdt vol dat hij zijn gesjoemel louter deed voor financieel gewin. Luchtvaartexperts verklaarden na de arrestatie dat het onwaarschijnlijk was dat Alani de levens van passagiers en crewleden in gevaar heeft gebracht. De gezagsvoerder van de bewuste vlucht spreekt hen hierin tegen. Deze stelt dat de sabotage wel had kunnen resulteren in een crash.