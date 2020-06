McDonald’s sluit iconisch restaurant op Times Square in New York HR

24 juni 2020

17u44

Bron: NBC New York 2 Fastfoodketen McDonald’s sluit zijn iconische vestiging in 42nd Street aan Times Square in New York. “Het einde van een tijdperk”, melden Amerikaanse media. Het restaurant in Broadway-stijl was bijna 20 jaar lang een van de uithangborden van McDonald’s.

Miljoenen toeristen van over heel de wereld hebben de voorbije 17 jaar gegeten in het restaurant. Gisteren ging daar de allerlaatste hamburger over de toonbank. Het bedrijf liet vandaag in een statement weten dat het restaurant vanaf vandaag definitief gesloten is.

Restaurants in New York zijn hard getroffen door de coronacrisis, maar volgens McDonald’s heeft de sluiting daar niets mee te maken. “McDonald’s herziet zijn restaurantportfolio regelmatig om de beste beslissingen te nemen voor ons bedrijf in de toekomst”, luidt het in een statement. “Het sluiten van het restaurant op Times Square was een moeilijke beslissing, maar we kijken ernaar uit om onze klanten te blijven bedienen in ons ‘flagship’-restaurant op 45th Street en andere restaurants in de buurt.

Het restaurant op Times Square was 17.500 vierkante meter groot en volledig ingericht als een Broadway-theater, met duizenden lampjes als versiering. Er werden regelmatig nieuwe menu’s gelanceerd.