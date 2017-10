McDonald's krijgt promostunt als boemerang in gezicht: politie moet duizend wachtenden kalmeren Joeri Vlemings

13u33 0 Adult Swim Ze vroégen erom en ze krégen ze. We hebben het over de fans van de cartoon Rick & Morty en hun geliefde Szechuansaus van McDonald's. De hamburgerketen had aangekondigd dat ze de dipsaus in beperkte oplage weer even op de markt zou brengen, enkel op 7 oktober. Maar dat er zo weinig potjes voorhanden waren, hadden de duizenden gegadigden in de VS niet verwacht. Op minstens één plaats moest de politie de gemoederen bedaren.

Amerikanen zoeken in hun marketingstrategie al eens graag de limieten op. Deze laatste stunt van McDonald's ging er voor velen helaas ook over. Want als de klant mort, heb je gefaald. En de klant ís meer dan misnoegd.



McDonald's lanceerde de McNugget-dipsaus in juni 1998 als onderdeel van een campagne voor de Walt Disney-animatiefilm Mulan. Na de promotie haalde de fastfoodketen de Szechuansaus weer weg uit alle restaurants. Maar dit jaar, in april, dook de inmiddels wat vergeten Szechuansaus toch weer op, met name in de eerste aflevering van het derde seizoen van de megapopulaire animatiereeks 'Rick & Morty' - een spin-off van de cultfilm Back to the Future. In deze sociale mediatijden duurde het niet lang of McDonald's werd gesméékt om de saus opnieuw bij de klant te brengen.

Angry crowd chants "We want sauce" as police force them back. 1000+ people camped out to get #szechuansauce but McDonalds had 70 sauces... pic.twitter.com/wEaqC64Hln Ian ¿¿¿¿¿¿ Sikes(@ ianjsikes) link

De gebeden werden aanhoord want vorige maandag tweette McDonald's dat het, weliswaar enkel en alleen op zaterdag 7 oktober de 'Rick & Morty'-saus zou aanbieden. Alleen uitgekozen filialen zouden meedoen én, zo voegde McDonald's er op een aparte website aan toe: "Wanneer we zeggen dat het om een beperkte oplage gaat, dan bedoelen we wel degelijk ook heel erg beperkt".

Dat bleek dus niet gelogen. Tot grote ergernis van de lange wachtrijen die zich voor de geselecteerde restaurants vormden. De politie moest tussenkomen in Wellington in Florida, waar zo'n duizend liefhebbers van de szechuansaus tot twee uur voor niks hadden aangeschoven. McDonald's had daar echter niks voorzien. Boze klanten scandeerden: "Wij willen saus, wij willen saus!" Ook elders waren er ofwel te weinig potjes ofwel wisten de filiaalhouders gewoon van niks.

Oh…did-did you guys want this? Szechuan Sauce…on a poster & maybe your taste buds: only on 10/7. Full deets at https://t.co/7WUSDF1C3v pic.twitter.com/eT4PxW3fEi McDonald's(@ McDonalds) link

McDonald's zag zich genoodzaakt excuses aan te bieden. "We hear you", klonk het. Wat er mogelijk op wijst dat het Amerikaanse icoon alsnog de klanten op een of andere manier zal tegemoetkomen. Waarom zou je een blijkbaar zo gigantisch geliefd product ook niet gewoon verkopen? Nu wordt het kostbare goedje aan woekerprijzen op de zwarte markt aangeboden.

The best fans in the multiverse showed us what they got today. We hear you & we're sorry not everyone could get some super-limited Szechuan. McDonald's(@ McDonalds) link

Please God, I don't ask for much, please let us gain enough cultural influence to force McDonald's into bringing back that fucking sauce. Rick (((and Morty)))(@ RickandMorty) link

SOS 073017 2130EST TWTR 3x.5GAL pic.twitter.com/pHvDzKVYMv McDonald's(@ McDonalds) link

How y¿all gonna bring the Szechuan sauce back in limited quantities, for a single day @McDonalds? Look at this. pic.twitter.com/xrL3vYsjUi &(@ zeLrsn) link

They ran out of Szechuan sauce already ¿¿ #giveusthesauce @McDonalds @adultswim #RickandMorty pic.twitter.com/CLAxM6mkcB Frederick(@ fawich) link