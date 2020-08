McDonald's klaagt ex-CEO aan voor seksuele relaties met meerdere personeelsleden kv

10 augustus 2020

17u37

Bron: Reuters, BBC 0 McDonald’s Corp heeft een gerechtelijke procedure aangespannen tegen voormalig CEO Stephen Easterbrook. Het bedrijf eist zijn ontslagvergoeding terug nadat een intern onderzoek uitwees dat hij seksuele relaties had met meerdere personeelsleden. Dat is echter in schending met het bedrijfsbeleid, zegt de fastfoodketen vandaag in de aanklacht.

Easterbrook werd vorig jaar aan de deur gezet nadat bleek dat hij een relatie met wederzijdse instemming had met een personeelslid. Volgens het bedrijf toonde verder onderzoek echter aan dat de man ook nog met drie andere medewerkers een relatie had, waarover hij had gelogen tegen de raad van bestuur. In de gerechtsdocumenten stelt de fastfoodketen dat informatie “door een personeelslid recent onder de aandacht van de raad van bestuur werd gebracht”, waarop een verder onderzoek werd ingesteld.

“Op basis van de resultaten van het onderzoek concludeert de raad dat Mr. Easterbrook gelogen heeft tegen het bedrijf, informatie aangaande ongepast persoonlijk gedrag heeft vernietigd en in feite betrokken was bij seksuele relaties met drie bijkomende personeelsleden voor zijn ontslag, allemaal in schending met het bedrijfsbeleid”, stelt McDonald’s.



Het bedrijf zegt dat het nooit zou ingestemd hebben met de ontslagvoorwaarden als deze informatie eerder gekend zou zijn en wil nu dat Easterbrook zijn ontslagvergoeding, die meer dan 40 miljoen dollar (34 miljoen euro) zou bedragen, terugbetaalt.

Onweerlegbaar bewijs

Easterbrook, een Brit en gescheiden vader van drie kinderen, stond van maart 2015 tot november 2019 aan de leiding van de fastfoodketen, nadat hij daarvoor aan het hoofd stond van de Britse tak. Toen hij in november aan de deur werd gezet, zei McDonald’s dat het bedrijf bewijs had van een niet-fysieke relatie met wederzijdse instemming, bestaande uit intieme sms’jes en videogesprekken.

McDonald’s stemde in met een beëindiging van Easterbrooks contract “zonder reden”, uit vrees voor een juridische strijd. Maar uit het nieuwe onderzoek kwam “onweerlegbaar bewijs” naar voor van drie andere seksuele relaties. De onderzoekers vonden immers tientallen naaktfoto’s en seksueel expliciete foto’s die Easterbrook vanuit zijn bedrijfs-e-mailaccount naar zijn privéaccount verstuurd had. Volgens McDonald’s had Easterbrook die e-mails en foto’s wel uit zijn bedrijfs-gsm verwijderd, maar wist hij niet dat de foto’s ook nog op een server van het bedrijf stonden.

Daarnaast werden ook berichten aangetroffen waaruit blijkt dat hij ermee instemde om bedrijfsaandelen ter waarde van honderdduizenden dollars toe te kennen aan een werknemer “kort na hun eerste seksuele ontmoeting”.

Het bedrijfsbeleid van McDonald’s verbiedt echter “elke intieme relatie waarbij de ene medewerker de directe of indirecte leidinggevende is van de andere medewerker”.

Ontslagvergoeding

In november vorig jaar deelde het bedrijf mee dat Easterbrook in aanmerking kwam voor een ontslagvergoeding ter waarde van 675.000 dollar (574.000 euro). Daarnaast had hij ook recht op een pro-ratavergoeding omdat hij de prestatiedoelstellingen van 2019 had behaald.

“Easterbrooks stijlzwijgen en leugens - een duidelijke schending van de plicht tot openhartigheid - werden aangewend om het bedrijf ermee te doen instemmen om hem te laten gaan aan voorwaarden die veel gunstiger voor hem zijn dan wanneer het bedrijf de volledige waarheid van zijn gedrag had te horen gekregen en gekend”, zegt McDonald’s in de aanklacht.