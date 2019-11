McDonald’s excuseert zich voor ‘Sundae Bloody Sundae’-ijsje Redactie

01 november 2019

02u44

Bron: AD.nl 0 De Portugese vestiging van McDonald’s heeft zijn excuses aangeboden voor het gebruik van de slogan ‘Sundae Bloody Sundae’ in een Halloween-campagne voor ijsjes, melden Britse media. De term Bloody Sunday staat voor een van de bloedigste dagen in de Noord-Ierse geschiedenis.

Britse militairen openden op zondag 30 januari 1972 in Londonderry (Derry voor de republikeinen) het vuur op katholieke demonstranten die meeliepen in een mars voor burgerrechten. Veertien jongens en mannen kwamen om het leven, tientallen anderen raakten gewond. Bloody Sunday werd daarmee een van de bloedigste en zwartste momenten in wat ‘The Troubles’ genoemd wordt, het dertig jaar durende conflict in Noord-Ierland. In drie decennia kwamen daarbij meer dan 3500 mensen om.

Het lijkt erop dat McDonald’s de campagne in Portugal vooral bedacht met een knipoog naar het nummer Sunday Bloody Sunday, de klassieker die de Ierse band U2 wijdde aan de tragische gebeurtenis.



Maar nadat een Ierse twitteraar foto’s van de campagne (twee voor de prijs van één) had gedeeld, kreeg de fastfoodketen een storm van kritiek te verwerken. Daarop stuurde het bedrijf een verklaring uit waarin excuses werden gemaakt. “De campagne was bedoeld om Halloween te vieren en niet als ongevoelige verwijzing naar een historische gebeurtenis of om mensen van streek te maken of te beledigen. We bieden onze welgemeende excuses aan”, aldus een woordvoerster van McDonald’s Portugal donderdag. Het bedrijf liet ook weten dat alle affiches van de campagne inmiddels zijn verwijderd.

Niet het eerste bedrijf

McDonald’s is niet het eerste grote bedrijf dat refereert aan een pijnlijk hoofdstuk uit de Noord-Ierse geschiedenis. De Amerikaanse ijsmaker Ben & Jerry verontschuldigde zich in 2006 nadat het Black and Tan-ijs op de markt bracht. Ook Nike deed zes jaar later hetzelfde. Het bedrijf ontwierp toen een paar sneakers die het de bijnaam Black and Tans gaf.

De ‘Black and Tans’ was de naam van een paramilitair leger dat van 1920 tot 1921 door de Britse regering werd ingezet in de strijd tegen het Ierse Republikeinse Leger ten tijde van de Ierse onafhankelijkheidsoorlog. Geweld werd hierbij niet geschuwd. Zo schoten de paramilitairen op 21 november 1920 op de toeschouwers bij de Gaelic football-finale Tippery-Dublin in stadion Croke Park in Dublin. Veertien mensen kwamen daarbij om het leven.

