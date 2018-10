McDonald's door het stof na weigeren gratis drankjes aan brandweerlui Leon van Wijk

14 oktober 2018

20u49

Bron: AD.nl 1 McDonald's heeft dit weekend zijn excuses aangeboden nadat medewerkers in het Britse York hardwerkende brandweermannen gratis drankjes hadden geweigerd . "Zonder cash geen consumpties", was de boodschap, waarna andere klanten zich genoodzaakt zagen hun portemonnee open te trekken.

De hulpdiensten in York rukten gisteren massaal uit voor een hevige brand in een groot warenhuis, schrijft BBC News. Een groepje vermoeide brandweerlieden kon na het bedwingen van de vuurzee wel een drankje gebruiken en ging daarom naar een nabijgelegen McDonald's-vestiging.



Aangezien ze tijdens hun werk geen geld bij zich mogen dragen, vroegen de mannen om gratis drankjes. Maar daar deed McDonald's niet aan mee. Twee klanten die het gesprek hoorden, besloten de brandweerlui te helpen: ze bestelden meerdere bekers. "De drankjes hadden niet op een beter moment kunnen komen'', schreef een van de brandweermannen op Facebook. "Veel dank namens ons allemaal!"



McDonald's bood vandaag in lokale media zijn excuses aan voor het incident en beloofde contact te zoeken met de lokale brandweer. "De brandweermannen hadden gratis moeten kunnen drinken als een stukje erkenning voor hun harde werk'', aldus een woordvoerder. "We zijn graag bereid geld terug te geven aan de klant die wel heeft betaald."