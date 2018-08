McCain zal naast admiraal en vriend Chuck Larson begraven worden jv

27 augustus 2018

18u24

Bron: AP 0 Republikeins senator John McCain zal begraven worden op een groene heuvel van de U.S. Naval Academy Cemetery in Annapolis, naast zijn goede vriend Chuck Larson. Dat heeft McCain zelf zo gewenst. De politicus en ex-militair overleed zaterdag aan hersenkanker. Hij werd 81.

De keuze voor de U.S. Naval Academy Cemetery is niet vanzelfsprekend en typeert John McCain. Zijn vader en grootvader waren allebei admiraal en liggen begraven op het prestigieuze Arlington National Cemetery in Virginia. Maar John McCain koos voor Annapolis, waar zijn loopbaan begon en waar hij ook wou dat ze eindigde. Hij zal er naast zijn kameraad Chuck Larson, ook een admiraal, eeuwige rust vinden. Met zicht op de oevers van de rivier Severn, waar schepen en zeilboten voorbijvaren. Terwijl de nieuwe generatie mariniers zich aan de overzijde uitleeft op de sportvelden van de U.S. Naval Academy.

Chuck Larson stierf in 2014. De admiraal had vier plaatsen op het kerkhof voorbehouden, voor zichzelf, voor McCain en voor hun vrouwen, die nu allebei weduwe zijn.

John McCain was een gedecoreerd veteraan van de Vietnamoorlog. Hij werd toen door de vijand krijgsgevangen genomen, maar overleefde de beproeving. Na zijn militaire carrière bouwde hij een politieke uit. Hij vervulde zes ambtstermijnen als senator. Hij ging twee keer tevergeefs voor het Amerikaanse presidentschap. Maar in Annapolis zal hij vooral herinnerd worden als een nationale en vaderlandslievende held en een van de meest geprezen marineofficiers van de laatste decennia.