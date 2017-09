McCain haalt homokoppel uit reclamespot na homofobe reacties kv

21u49

Bron: BBC, The Guardian

In een Britse reclamespot voor diepvriesproducten voerde producent McCain eerder deze maand een homokoppel met een baby op en dat verliep niet onopgemerkt. Het koppel kreeg de voorbije weken tientallen homofobe reacties via sociale media. Nochtans heeft dat niet meegespeeld bij de beslissing om de mannen niet op te nemen in de verkorte versie van de clip, zegt McCain.







Lee en Mat Samuels-Camozzi uit het Britse Cheshire zijn in de 60 seconden durende clip slechts enkele seconden zichtbaar. De mannen geven elkaar en hun baby in beeld een knuffel en dat was voldoende om de haatparade op gang te trekken: online regende het negatieve commentaren.

De mannen reageerden geschokt. "Het is de 21ste eeuw. De tijden zijn veranderd. Er zijn geen 'normale' gezinnen," zei Lee vorige week aan BBC. "We zijn niet beschaamd. [Onze zoon] heeft zo'n warme omgeving en komt niets tekort. We zijn blij dat we hem hebben en hij is blij dat hij ons heeft."

Vandaag maakte McCain bekend dat het stel niet te zien zal zijn in een verkorte versie van de clip. De woordvoerder van het bedrijf zegt dat deze beslissing niets te maken heeft met de reacties op sociale media. McCain had vorige week al aangegeven erg teleurgesteld te zijn over de negatieve commentaren.

"Onze campagne gaat over de viering van de diversiteit van het gezinsleven en niet iedereen heeft een normaal gezin. Er is een grens aan wat je kan zeggen in 30 seconden. We promoten hen nog altijd: ze verschijnen nog steeds op affiches en we hebben hen op sociale media," aldus de woordvoerder.

Ook Lee en Mat Samuels-Camozzi relativeren de kritiek, want de meerderheid van de reacties was positief, zeggen ze. "We hebben reacties gekregen uit de hele wereld. Mensen die ons niet eens kennen, steunen ons," aldus Lee.