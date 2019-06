Mazelenepidemie maakte al bijna 1.500 doden in Congo FVI

11 juni 2019

11u45

Bron: Belga 0 Een mazelenepidemie in de Democratische Republiek Congo heeft dit jaar al aan naar schatting 1.460 mensen het leven gekost. Dat schrijft de Wereldgezondheidsorganisatie in een nieuw rapport. Sinds 1 augustus vorig jaar wordt het land ook al geteisterd door een uitbraak van ebola.

Maandagavond communiceerde behalve de WHO ook het Congolese ministerie van Gezondheid over de epidemie. Daarin is sprake van 87.000 verdachte gevallen (mogelijke besmettingen) sinds begin 2019, waarvan er 677 bevestigd zijn in 23 verschillende provincies. Minister Oly Ilunga Kalenga benadrukt dat dit jaar alleen al miljoenen kinderen jonger dan vijf jaar tegen de mazelen ingeënt zijn, maar dat "minstens 95 procent van de bevolking" gevaccineerd moet worden om de verspreiding helemaal te stoppen.

De WHO spreekt in zijn rapport van 84.400 besmettingen, die al aan 1.460 mensen het leven zouden hebben gekost. De mazelenepidemie is daarmee dodelijker dan de uitbraak van ebola, die volgens de WHO al 1.384 mensenlevens eiste. De letaliteit, de mate van dodelijkheid, is bij ebola wel veel hoger: 67,30 procent van de patiënten stert aan de ziekte, terwijl dat bij de mazelen in Congo maar 1,80 procent is.

De ngo Artsen Zonder Grenzen zegt te vrezen dat de nieuwe uitbraak van de mazelen "de meeste dodelijk (kan zijn) sedert de wederopstanding van de ziekte in 2011-2012".