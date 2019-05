Mays voorganger David Cameron: “Ze heeft ongelooflijk hard gewerkt” LH

24 mei 2019

18u20

Bron: BBC 0 Mays voorganger David Cameron, die een stap opzij zette na het referendum van 2016 en zijn land opzadelde met de brexitsaga, heeft ook gereageerd op het aankondigde ontslag van zijn opvolgster. “Ik leef mee met Theresa en Philip”, zei hij. “Ze heeft ongelooflijk hard gewerkt en is een toegewijd premier.”

“Ik weet hoe pijnlijk het is om te accepteren dat je tijd erop zit en een nieuwe leider nodig is. Het is extreem pijnlijk en moeilijk om een stap terug te zetten. Ze heeft het juiste besluit genomen en ik hoop dat er compromissen gesloten blijven worden.” Cameron vindt tot slot ook nog dat zijn opvolger door het volk bedankt moet worden voor haar onvermoeibare inspanningen.



Na zijn besluit om een stap opzij te zetten, verdween Cameron helemaal van het politieke toneel. Hij vult zijn tijd nu met lezingen geven (waarmee hij tot 140.000 euro per uur zou verdienen), als economisch adviseur, het schrijven van een boek, waarvoor hij een lucratieve deal heeft gesloten, en joggen.

Meer over David Cameron

politiek