May zit meeting nationale veiligheidsraad voor KVDS

22 juli 2019

00u06

Bron: Belga 0 Buitenland De Britse premier Theresa May zit maandag een nieuwe vergadering van de Britse nationale veiligheidsraad (Cobra) voor over de inbeslagname van een Britse tanker door Iran. May zal naar alle verwachting updates over de situatie ontvangen van verschillende ministers en functionarissen. Ook zal er worden gesproken over het verzekeren van de veiligheid van de scheepvaart in de regio.

In de namiddag zal minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt het Britse Lagerhuis informeren en vermoedelijk de maatregelen toelichten die de regering in het licht van deze crisis wil nemen.

Aangevallen

De Stena Impero werd vrijdag door de Iraniërs onderschept in de straat van Hormoez, in de territoriale wateren van Oman. De relaties tussen Iran en Groot-Brittannië waren op dat moment al een tijdje gespannen nadat de Iraanse olietanker Grace 1 eerder deze maand aan de ketting werd gelegd in Gibraltar.





Groot-Brittannië beschuldigde Iran er later van een Brits schip in de golf te hebben aangevallen. Het incident met de Stena Impero volgde enkele uren nadat de hoogste rechtbank van het Britse gebied besliste om de Grace 1 langer aan de ketting te houden. Ook de onder Liberiaanse vlag varende tanker Mesdar van het Britse bedrijf Norbulk Shipping werd richting Iran afgeleid. Maar dat schip werd intussen weer vrijgegeven.