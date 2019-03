May zet Britse parlement voor het blok: “Nu is het tijd om te beslissen” kg kv

20 maart 2019

22u00

Bron: BBC, Belga 0 Britse premier Theresa May legt de schuld voor de besluiteloosheid rond de brexit geheel bij het Britse parlement. Dat liet ze vanavond merken in een statement vanuit haar ambtswoning aan Downing Street 10. Drie jaar na de beslissing om de EU te verlaten heeft het parlement “er alles aan gedaan” om de hete aardappel door te schuiven. “Maar nu is het tijd om te beslissen”, klinkt het.

Premier May hield het in haar verklaring bij een korte stand van zaken, nadat ze de Europese president eerder op de dag formeel om een uitstel van de brexit tot 30 juni vroeg. Ze richtte zich vooral rechtstreeks tot het Britse volk. “Bijna drie jaar is gepasseerd sinds het volk heeft gestemd om de EU te verlaten”, zegt ze. “Hier ben ik zeker van: jullie zijn het beu. Jullie zijn het beu dat parlementsleden over niets anders dan brexit spreken, wanneer jullie echte zorgen hebben. Ik sta aan jullie kant.”



May haalde uit naar het Britse parlementsleden, die volgens haar er “alles aan hebben gedaan om geen beslissing te moeten maken” en “alleen lieten blijken wat ze niet wilden”. Daardoor werd ze verplicht om te vragen om een uitstel van de brexit, iets waar ze “persoonlijk spijt” van heeft.

Steun voor akkoord

May herhaalt ook niet bereid te zijn om de brexit nog langer uit te stellen tot na 30 juni. “Sommigen zeggen dat ik een verkeerde keuze maak, en dat ik om langer uitstel moet vragen om politici meer tijd te geven om te discussiëren over de manier waarop we verder moeten gaan. Maar dat betekent de organisatie van Europese verkiezingen. En welke boodschap zou dat uitsturen? En hoe bitter en verdelend zou die campagne zijn, op een moment dat het land dringen nood heeft aan vereniging.”

Ook een tweede referendum veegt ze finaal van tafel. “We hebben de vraag al gesteld en het volk heeft een antwoord gegeven.”



Ze zegt te hopen dat het parlement toch nog een manier vindt om zich achter het akkoord te scharen dat ze eerder beklonk met de EU, volgens haar het “allerbeste onderhandelbare akkoord”. “Ik zal dag en nacht blijven werken om die steun te halen”, aldus May.



“Het is nu tijd dat het parlement beslist”, besluit ze. “Jullie hebben gevraagd om er werk van te maken. En dat ben ik van plan.”

Uitstel

May vertrekt morgen naar Brussel om de Europese staatshoofden en regeringsleiders op de Europese top officieel om uitstel te vragen tot 30 juni. Alle 27 moeten ze daarmee akkoord gaan. Ze had Europees president Donald Tusk eerder vandaag formeel gevraagd om de brexit uit te stellen tot 30 juni. De 27 andere Europese leiders moeten daar unaniem mee instemmen. Maar zij zullen dat enkel doen als May haar akkoord met de EU alsnog door het Britse parlement geloodst krijgt, reageerde Tusk.

May moet haar deal volgende week dus nog eens voorleggen in Westminster. De voorzitter van het Lagerhuis, John Bercow, heeft haar echter verboden om dezelfde tekst opnieuw te laten stemmen. En dus zou May op het laatste nippertje nog aanpassingen moeten doorvoeren om de steun van het parlement te halen.

Intussen hangen er ook donderwolken boven oppositiepartij Labour, omdat voorzitter Jeremy Corbyn eerder op de avond uit een vergadering met May en de andere oppositieleiders was opgestapt. Hij kon er naar verluidt niet mee leven dat Chuka Ummuna van The Independent Group - onlangs opgericht door een groep ontevreden Labour-parlementsleden - ook aan tafel zat, omdat hij “geen echte partijleider is”.

